3FM Serious Request: The Lifeline 2019 heeft na twee dagen 494.582 euro opgehaald. “Bijna een half miljoen”, riep Frank van der Lende enthousiast. Vorig jaar stond de teller op 20 december op 432.848 euro. ‘Rollercoaster’ van Danny Vera is tot nu toe de meest aangevraagde plaat. ‘Memories’ van Maroon 5 volgt op plek twee.

“De zwaarste etappe tot nu toe”, noemt Frank van der Lende de route van vandaag. Hij en collega-dj Eva Koreman lopen vandaag van Den Bosch naar Oss. Eva: “Mentaal gaat het fantastisch, energiek goed, maar voeten: auw.”

De tweede editie van The Lifeline ging woensdag van start. Drie dj-duo’s lopen van Goes naar Groningen, om daar op Kerstavond aan te komen. De vervanger van het Glazen Huis haalde vorig jaar ruim 1,4 miljoen euro op.

Foto: NPO 3FM