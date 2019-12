Veertien jaar geleden kon er veel meer op de radio dan anno nu. Dat stelt Radio 10-dj Gerard Ekdom. “Je kunt nu helemaal niet meer zoveel. Als je een willekeurige ‘Freaknacht’ uit 2007 pakt, dan denk ik: zó, wat deden we allemaal joh. Die tijden zijn wel veranderd”, vertelt hij in de podcast van Bastiaan Meijer.

Gerard Ekdom presenteerde jarenlang op vrijdagnacht tussen 4:00 en 7:00 uur de ‘Freaknacht’ op 3FM, Giel was te horen in de uren daarvoor. “In de gemiddelde ‘Freaknacht’ gebeurden wel dingen die nu niet meer zouden gebeuren”, zegt Gerard. “We hadden meisjes van een jaar of 16 die hun shirt omhoog deden voor de webcam. Dat is allemaal gebeurd, dat hebben we allemaal uitgezonden. Op een gegeven moment kon alles. Toen zag je langzaam maar zeker dat iets echt niet meer kon.”

Doorgeslagen

Volgens de Radio 10-dj zijn de veranderingen geleidelijk gegaan, al vindt hij dat we nu zijn doorgeslagen. “Ik vind dat de vertrutting wel echt langzaam tot een absoluut hoogtepunt komt. En ik word daar ook wel eens boos om. Waar zijn we toch in terecht gekomen, wat zijn we toch aan het vertrutten. Je mag niets meer, echt niets meer.”

Kan Gerard dan nog wel ongedwongen radio maken, zonder dat iedereen ergens iets van vindt? “Ik ben nooit zo’n hele shocking diskjockey geweest. Ik wilde nergens tegenaan trappen, ik wilde zorgen dat je met een goed gevoel uit de radio knalde.”

De dj, die vorig jaar overstapte van Radio 2 naar Radio 10, noemt zichzelf een ‘feelgood idoot’. “Ik ben onuitstaanbaar gezellig. Ik kan me voorstellen dat, als je een beetje een chagrijnig iemand bent en je hoort mij, dat je denkt: ‘ah, daar heb je die vrolijke lul weer. Ik zet ‘m uit’. Dat kan ik me best voorstellen.”

Foto: Radio 10 | Jesaja Hizkia