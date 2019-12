De twee editie van 3FM Serious Request: The Lifeline is vandaag van start gegaan. Om 14:00 uur vertrokken Herman Hofman en Sander Hoogendoorn vanuit Goes. De komende week lopen zij en twee andere dj-koppels naar Groningen om daar op Kerstavond aan te komen. Luisteraars kunnen betaald een plaat aanvragen of zelf in actie komen om geld op te halen voor het goede doel van dit jaar: de slachtoffers van mensenhandel.

Of de actie wel op tijd van start kon gaan was nog even spannend. De diverse protestacties van boeren, onder meer op het Mediapark, maakten het logistiek lastig om alle techniek op tijd in Goes te krijgen. Uiteindelijk is dat goedgekomen.

Gewijzigde opzet

De opzet van de actie is dit jaar net iets anders dan vorig jaar. Toen waren er drie verschillende routes plus en een commandocentrum in Tivoli Vredenburg in Utrecht; ook waren er toen drie goede doelen. Dit jaar is er slechts één doel en één lange route die drie dj-duo’s lopen. De hele actie vindt plaats op die route en wordt 24/7 live uitgezonden op radio en tv (NPO 1 Extra). De muziek wordt gestart vanuit de studio in Hilversum.

De eerste etappe van Herman Hofman en Sander Hoogendoorn duurt tot 20:00 uur. Dan nemen Mark van der Molen en Jorien Renkema het stokje over in Kruiningen. Om 2:00 uur is de volgende wisseling: Frank van der Lende en Eva Koreman lopen dan van Volckerdorp naar Bergen op Zoom. Vanaf dat moment zullen de duo’s steeds zes uur lopen en twaalf uur rusten.

Op elk wisselpunt is een zogeheten Chequepoint ingericht. Hier kunnen luisteraars die zelf actie hebben gevoerd dus overhandigen. Ook kun je daar merchandise kopen. Rob Janssen en Sophie Hijlkema staan op de Chequepoints om 14:00 en 20:00 uur; Vera Siemons en Olivier Bakker nemen 2:00 en 8:00 uur voor hun rekening. ’s Nachts is er daarnaast een Silent Disco; ’s ochtends een dorpsontbijt.

Rámon Verkoeijen doet door persoonlijke omstandigheden niet mee met de actie. Hij zou eigenlijk samen met Mark van der Molen lopen, maar is vervangen door Jorien Renkema.

Eindstand 3FM Serious Request: The Lifeline 2018

Vorig jaar vond 3FM Serious Request: The Lifeline voor het eerst plaats. Toen werd uiteindelijk 1.450.158 euro opgehaald voor drie projecten van het Rode Kruis. De voorlopige eindstand van dit jaar zal op Kerstavond in Groningen bekend worden gemaakt.