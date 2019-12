Caroline Brouwer vond het ‘nogal risicovol’ toen ze in 2015 gevraagd werd om samen met Rob Stenders het programma ‘Stenders Platenbonanza’ op NPO Radio 2 te gaan maken. “Het was toch of ik van de zaterdagamateurs samen ging werken met iemand die Champions League speelt”, vertelt de sidekick in de regionale krant Tubantia.

Ruim vier jaar na de vuurdoop van het programma, zit Caroline op haar plek. “‘Stenders Platenbonanza’ klinkt alsof je gewoon bij ons aan tafel zit. We bereiden niks voor, laten ons verrassen door de verzoekjes die binnen komen. We zijn wie we zijn. We zetten de deur open en zeggen: kom maar binnen. En dan brengen mensen soms hun hele hebben en houwen mee. Dat betekent dat je zelf ook heel open moet zijn.”

RSI

Caroline leerde Rob Stenders ruim twee decennia geleden kennen, dankzij zijn radioprogramma. “Ik werkte bij Polaroid Benelux en Rob Stenders deed een oproepje. Heb jij het ook zo warm, bel ons dan. Ik weet niet waarom, maar ik besloot te bellen. Zo ontstond er contact, deden we met het bedrijf mee aan een actie en leerde ik mijn vriend kennen, Ben Houdijk. Hij is nu popfotograaf, maar werkte toen bij 3FM.”

Eerder maakte de geboren Enschedese al een programma op KX Radio, het radiostation dat Rob Stenders oprichtte. Ze was te horen met ‘Vrouwen met Knoppen’. Caroline: “In die periode had ik een serieus probleem, een soort RSI. Het ging niet meer. Ik zei tegen Rob: ik weet niet wat ik moet doen, maar ik moet echt weg bij toetsenborden en beeldschermen. Toen zei hij: ga samen met mij een programma maken. Dat werd ‘Stenders Platenbonanza'”, vertelt ze in de krant.

Foto: Ben Houdijk