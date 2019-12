3FM Serious Request: The Lifeline 2019 heeft na één dag 342.195 euro opgehaald. Vorig jaar werd de tussenstand na dag 1 op het laatste moment geschrapt. Op dag 2 stond de teller toen op 432.848 euro.

De tweede editie van The Lifeline ging gisteren van start. Drie dj-duo’s lopen van Goes naar Groningen, om daar op Kerstavond aan te komen. Luisteraars kunnen betaald een plaat aanvragen of zelf in actie komen om geld op te halen voor het goede doel van dit jaar: de slachtoffers van mensenhandel.

De vervanger van het Glazen Huis haalde vorig jaar ruim 1,4 miljoen euro op. Een streefbedrag voor dit jaar heeft zendermanager Sharid Alles ook.

Wauw, de allereerste tussenstand is bekend: €342.195! Dankjewel aan iedereen die hier iets aan heeft bijgedragen. Wil jij ook doneren? Vraag een liedje aan via https://t.co/qKzp7QO9OU of SMS SR19 naar 4004! #3FM #SR19 #Lifeline #ChangeTheirStories pic.twitter.com/xt3FsMsxYY — NPO 3FM (@3FM) December 19, 2019

Foto: NPO 3FM