Na vijf dagen Serious Request staat de teller inmiddels op zes miljoen euro. Vanavond werd de volgende tussenstand bekendgemaakt: 6.078.232 euro. Het bedrag komt ten goede aan Metakids. Gisteren bedroeg de tussenstand nog 5.1 miljoen euro.

Metakids strijdt voor kinderen met een klein ‘schrijffoutje’ in hun DNA dat er voor zorgt dat hun energiehuishouding niet goed functioneert. Dit veroorzaakt levensbedreigende energietekorten en ernstige schade in het lichaam door ophoping van afvalstoffen. Sommigen worden doof of blind, anderen verliezen lichamelijke of verstandelijke vermogens. Met de opbrengt wordt gezocht naar een behandeling.

Tot kerstavond maken Wijnand Speelman, Barend van Deelen en Sophie Hijlkema 24/7 live radio op 3FM, zonder vast voedsel te eten. Het Glazen Huis staat dit jaar op het Rodetorenplein in Zwolle.

Foto: NPO 3FM/Nathan Reinds