Edwin Evers is vanaf januari weer te horen op Radio 538. Hij vervangt Coen Swijnenberg, die sinds begin november ziek thuis zit. Samen met Sander Lantinga presenteert Edwin vanaf het nieuwe jaar de middagshow tussen 16:00 en 19:00 uur.

Het betekent voor Edwin na dik een jaar zijn terugkeer op Radio 538. ‘De koning van de ochtend’, die deze week even te horen is op Radio 10, stopte eind vorig jaar met zijn populaire ochtendshow.

“Ik hoorde dat jullie in januari toch een klein gat hebben in de show dus het lijkt mij heel leuk om te doen”, zei Edwin vanmiddag op Radio 538. “Ik vind de reden niet zo leuk, ik wens Coen alle goeds, maar ik verheug me erop om in te vallen.”

‘Batterij is leeg’

Edwin neemt vanaf 6 januari op Radio 538 de plek over Barend van Deelen, die momenteel nog Coen Swijnenberg vervangt. “Ik heb er ontzettend van genoten”, vertelde Barend vanmiddag in de uitzending. Coen liet onlangs van zich horen: “Het gaat met mij niet zo lekker. De batterij is leeg en m’n lijf heeft flink aan de noodrem getrokken.”

Edwin Evers vertelde recent nog dat hij niet gelijk met een eigen, vast programma terug wil keren op de radio. “Ik zit meer te denken aan een programma vervangen of iets tijdelijks presenteren”, zei hij. Dat is nu dus ook het geval, met een invalklus op 538.

