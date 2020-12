Serious Request: The Lifeline van NPO 3FM heeft na vier dagen 804.328 euro opgebracht. Dat is ruim twee ton meer dan gisteren, toen was de tussenstand 603.291 euro. “Ik sta te tollen, twee ton erbij”, reageerde dj Frank van der Lende. “Lieve mensen, dank jullie wel. We worden helemaal gek hier in deze loods op de vliegbasis.”

De actie voor het Rode Kruis staat dit jaar in het teken van de strijd tegen corona en ging vrijdag om 12:00 uur van start. De dj’s zitten in lockdown in hangar 11 op Vliegbasis Twenthe bij Enschede. De uitzendingen vanuit Enschede zijn vanochtend kort onderbroken doordat de elektriciteit uitviel.

Foto: NPO 3FM