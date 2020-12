Qmusic heeft NPO Radio 2 van de troon gestoten in de luistercijfers in de algemene doelgroep 10+. De zender noteert een marktaandeel van 11,8 procent, dat is een kwart hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het weekbereik ligt op 2,9 miljoen luisteraars. Nooit eerder bereikte Qmusic in haar vijftienjarige bestaan zoveel luisteraars. De nummer twee, Radio 2, bereikt 2,4 miljoen mensen per week.

Ook in de voor Qmusic belangrijke doelgroep 20-49 jaar, blijven de luistercijfers stijgen. De zender zet in de doelgroep een marktaandeel neer van 20,5 procent, een stijging van eenderde ten opzichte van een jaar eerder. Het gat met concurrent Radio 538, die tot mei marktleider was in 20-49 jaar, wordt groter. Met 15 procent is het marktaandeel van 538 in de commerciële doelgroep nu een kwart lager dan bij Qmusic.

“Elke maand zijn we opnieuw verbijsterd door de prachtige scores”, reageert Dave Minneboo, programmadirecteur van Qmusic. “Het marktleiderschap in de brede doelgroep 10+ hadden we nog niet voor mogelijk gehouden. Het is een gek jaar en we vinden het heel fijn dat we met onze positieve radio 2,9 miljoen luisteraars per week een goed gevoel kunnen geven. En dat zij dat weten te waarderen.”

Foto: Qmusic