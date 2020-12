Serious Request: The Lifeline van NPO 3FM heeft na vier dagen een tussenstand van 603.291 euro. Dat is bijna twee ton meer dan gisteren, toen was de tussenstand 442.753 euro.

Met 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 komt 3FM dit jaar in actie voor het Rode Kruis dat medische hulpverleners ontlast en verspreiding van corona tegengaat.

Wéér een mooie tussenstand! 🙌 Op dag vier staat de teller van 3FM Serious Request: The Lifeline op €603.291,- voor het @RodeKruis ❤️ Iedereen bedankt! Blijf doneren, je plaat aanvragen en laat je loop-kilometers sponsoren. Help de helpers! #3FM #SR20 #TheLifeline pic.twitter.com/4I6uNIQVeg — 3FM (@3FM) December 21, 2020

Foto: Ben-Houdijk | NPO 3FM