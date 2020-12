De uitzendingen van NPO 3FM vanuit Enschede zijn vanochtend kort onderbroken doordat de elektriciteit uitviel. Het radiostation zit midden in de uitzendingen van ‘3FM Serious Request: The Lifeline’ en komen vanuit een hangar op Vliegbasis Twenthe Evenementenlocatie. Rob Janssen gooide per ongeluk een glas water om terwijl hij op de loopband stond, waardoor de stroomgroep, waarop zowel de loopband als de studio aangesloten zijn, uitviel.

Het incident gebeurde precies rond 11:00 uur toen het nieuws en de reclame werden uitgezonden, waardoor de uitzending kon worden opgepakt vanuit de studio in Hilversum. De luisteraar merkte daardoor in eerste instantie weinig van het incident. Twee platen na het begin van het uur kwamen Rob en zijn collega Wijnand Speelman via een telefoon in de uitzending om uit te leggen wat er was gebeurd.

Even voor half 12 hadden de technici de elektriciteit weer hersteld en konden Rob en Wijnand de uitzending vanuit Enschede weer voortzetten.

Foto: Nathan Reinds / NPO 3FM