3FM heeft met de actie Serious Request: The Lifeline na drie dagen 442.753 euro opgehaald. Dat is ruim een ton meer dan gisteren, toen de eerste tussenstand bekend werd gemaakt: 316.982 euro.

De actie voor het Rode Kruis staat dit jaar in het teken van de strijd tegen corona en ging vrijdag om 12:00 uur van start. De dj’s zitten in lockdown op Vliegbasis Twenthe, in een grote hangar. Daar zijn drie woonruimtes ingericht, met in het midden een grote cirkel met een bank, de radiostudio en een loopband.

Foto: Ben Houdijk / NPO 3FM