3FM Serious Request: The Lifeline heeft na de eerste dag 316.982 euro opgehaald. De actie voor het Rode Kruis staat dit jaar in het teken van de strijd tegen corona en ging gisteren om 12:00 uur van start.

Het plan was dat ook tijdens dit derde jaar van ‘The Lifeline’ drie dj-duo’s een route door Nederland zouden lopen. Vanwege de coronamaatregelen werd echter anderhalve maand geleden besloten om de actie aan te passen. De dj’s zitten in lockdown op Vliegbasis Twenthe, in een grote hangar. Daar zijn drie woonruimtes ingericht, met in het midden een grote cirkel met een bank, de radiostudio en een loopband.

Er moet continu iemand op de loopband lopen. Daarnaast kunnen de dj’s ook buiten een stukje lopen op de startbaan van het voormalige vliegveld. Ook luisteraars kunnen in actie komen om mee te lopen; samen wordt geprobeerd om een virtueel rondje om de wereld te lopen.

Luisteraars kunnen zich laten sponsoren als ze meelopen. Daarnaast kan er traditiegetrouw worden gedoneerd door voor geld een plaat aan te vragen. De meest aangevraagde plaat tot nu is ‘Door De Wind’ van Miss Montreal. De actie duurt nog tot Kerstavond en is 24 uur per dag te volgen op NPO 3FM en NPO 1 Extra.

