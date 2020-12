The Rocketeers uit Hilversum is failliet. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op Linkedin. “The Rocketeers kon 2020 niet overleven”, schrijven ze. “Dank aan alle vrienden en fans.” Wat de precieze reden is van het faillissement is onduidelijk.

Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Joost Griffioen en Stas Swaczyna, die daarvoor nog voor jinglebedrijf VHU Europe werkte. Het bedrijf maakte jinglepakketten voor onder andere 100%NL, Radio 10, Kermis FM, Sublime FM en Radio Drenthe.

Griffioen was daarnaast ook lange tijd station-voice van 100%NL. Swaczyna stopte eind 2018 al om zich op zijn dj-carrière te richten.

“Helaas, na twaalf jaar trots artiesten, tv en radiostations gediend te hebben, konden we niet overleven”, aldus het bedrijf.