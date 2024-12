De 26ste editie van de NPO Radio 2 Top 2000 is ingeluid met een speciale openingsshow van Bart Arens. Nadat hij de afgelopen negen jaar een mash-up maakte aan het begin van de Top 2000, was er nu een speciale show in de Stadsschouwburg van Haarlem. Een uur lang bracht Bart een eerbetoon aan de muziekgeschiedenis, bijgestaan door HAEVN, Danny Vera, KANE, Davina Michelle, Paskal Jakobsen, DJ TLM en The Maestro & The European Pop Orchestra.

Bekijk hier de openingsshow:

In de show kwamen verschillende artiesten dicht bij hun idolen. Zo zong Davina Michelle ‘samen’ met Adele en eindigde de hommage van Danny Vera aan Elvis Presley in een virtueel duet. De optredens bevatten tal van verrassingen en werden afgewisseld met korte interviews, tegen de achtergrond van een mash-up van tachtig popklassiekers.

“De droom is werkelijkheid geworden. Toen ik tien jaar geleden mijn eerste en relatief bescheiden mash-up bij de opening van de Top 2000 presenteerde, hoopte ik dat het ooit zou uitmonden in iets groots”, zegt Bart Arens. “Het werd een mooie reis, waarbij we elk jaar doorgroeiden naar de volgende stap.” Een eigen show in de Stadsschouwburg in Haarlem noemde Bart “het absolute hoogtepunt”.

Na de openingsshow van de Top 2000 draaide Desiree van der Heiden de nummer 2000: ‘I Sat By The Ocean’ van Queens Of Stone Age. De nummer één is te horen op oudejaarsdag, vlak voor de jaarwisseling.

Foto: NPO Radio 2/Emma Pot