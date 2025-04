Jurre Bosman, directeur Audio bij de NPO, heeft zich intensief bemoeid met de nieuwe programmering van NPO Radio 2. Zo voerde hij gesprekken met omroepen tot op programmaniveau, zowel in persoonlijke gesprekken als per e-mail. Dat blijkt uit interne stukken die RadioFreak heeft opgevraagd via de Wet Open Overheid (WOO). De verregaande bemoeienis van Jurre is opvallend, omdat Peter de Vries als zendermanager van Radio 2 in eerste instantie over de programmering gaat.

In april vorig jaar vertrekt er opnieuw een grote naam bij Radio 2: na Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof, die naar Radio Veronica verkasten, maakt Gijs Staverman de overstap naar Radio 10. Jurre Bosman, en niet Peter de Vries, mailt daarop aan alle omroepen “dat we op zoek gaan naar een nieuw door muziek gedreven middagprogramma dat bijdraagt aan een toename in de luistertijd en de opmaat is naar de aansluitende programmering.”

Morad El Ouakili

Ook als Morad El Ouakili in juni vorig jaar plotseling zijn avondprogramma op Radio 2 verliest vanwege onenigheid bij BNNVARA, is Jurre betrokken. “Ola, dankje. (naam weggelakt) heeft mij net ge’appt en ik bel haar om 15:30 uur”, mailt Jurre naar een collega binnen de NPO.

Gesprekken met KRO-NCRV

Jurre is ook de gesprekspartner van een bezorgde KRO-NCRV. De omroep is al veel zendtijd op Radio 2 verloren en is bang dat er vanaf 2025 nog meer van af gaat. Op een bezorgde mail van KRO-NCRV in augustus reageert Jurre met: “Mijn voorstel is dat wij elkaar binnenkort treffen om de ambities van KRONCRV en die van NPO Radio 2 met elkaar te bespreken.”

Diezelfde week mailt Jurre KRO-NCRV dat de ambitie voor Radio 2 voor 2025 ‘duidelijk is’: “een sterke programmering, met de hoogst mogelijke kwaliteit van programma’s en dj’s op de beste tijd. Het recente vertrek van een aantal zeer goede makers en een niet te negeren negatieve spiraal wat betreft bereik en beluistering in de doelgroep maakt dat ook urgent.”

Begrip voor teleurstelling

Eind oktober wordt duidelijk dat KRO-NCRV daadwerkelijk nog meer zendtijd verliest op Radio 2. Een boze mail van KRO-NCRV aan Jurre, en niet aan zendermanager Peter de Vries, volgt. “Ik zal een korte mail terugsturen met begrip voor de teleurstelling en verder verwijzen naar het proces”, antwoordt Jurre zijn radiocollega’s binnen de NPO.

Invloed Jurre Bosman

Waarom Jurre Bosman zich zo intensief bezighield met de programmering van Radio 2, wordt uit de interne stukken niet duidelijk. Jurre is als directeur Audio bij de NPO de ‘baas’ over alle publieke radiozenders (Radio 1 t/m Radio 5), maar zendermanager Peter de Vries gaat als eerst over de programmering van Radio 2.

“De directie audio opereert als team”, reageert een woordvoerder van de NPO desgevraagd. “Peter de Vries is als zendermanager verantwoordelijk voor het programmeringsproces van NPO Radio 2 en is ook voortdurend nauw betrokken geweest bij alle stappen en gesprekken. Directeur audio Jurre Bosman heeft als eindverantwoordelijke van alle zenders en omwille van de voortgang tijdens Peters vakantie de gesprekken met de omroepen voortgezet.”

Dat laatste komt uit de interne stukken niet naar voren. Jurre zit op 13 juni 2024 weliswaar een zenderoverleg voor omdat Peter de Vries dan met vakantie is, maar zoals beschreven is er ook op veel andere momenten in het jaar contact tussen Jurre en de omroepen over de programmering van Radio 2.

Zorgvuldig proces

De samenstelling van de Radio 2-programmering noemt de NPO-woordvoerder “een zorgvuldig proces, waarbij voortdurend oog is voor alle betrokkenen: makers, omroepen en bovenal de luisteraars. Omroepen konden met hun ideeën intekenen op het nieuwe schema van NPO Radio 2 en op basis daarvan heeft de NPO – in goede samenspraak met alle omroepen – de nieuwe programmering samengesteld.”

Op de vraag waarom KRO-NCRV zoveel zendtijd heeft verloren op Radio 2, geeft de NPO geen antwoord. “KRO-NCRV is een zeer gewaardeerde omroep met veel talentvolle makers, die een belangrijke bijdrage leveren aan onze zenders en het podcastaanbod van de publieke omroep.”

Foto: Michel Schnater | NPO