Klaas van Kruistum nam in de zomer van 2014 afscheid van 3FM. Ruim tien jaar lang was hij niet te horen op de radio. Sinds januari is hij terug, met een eigen programma op vrijdagavond op NPO Radio 2. “Ik zal eerlijk zijn: na een afwezigheid van tien jaar op de radio was het voor mij even inkomen”, zegt Klaas in de podcast ‘Dit was de Radio’.

De laatste jaren is Klaas vooral actief als tv-maker, maar sinds dit jaar zit daar de radio ook weer bij. Hij kon in januari, bij zijn start op Radio 2, direct flink aan de bak.

“De eerste twee weken viel ik bijna elke dag in voor een ander programma op de zender. Dat was lekker inkomen”, zegt Klaas. Hij werd door zijn eigen omroep KRO-NCRV naar voren geschoven om weer radio te gaan maken. KRO-NCRV vocht achter de schermen hard voor de eigen zendtijd, maar verloor alsnog veel belangrijke uren op Radio 2.

Boodschap voor collega’s

Klaas heeft ook een boodschap voor andere radiomakers. “Tegen collega’s wil ik zeggen: neem kritiek nooit te serieus, want de beste stuurlui staan namelijk altijd aan wal. Maar neem wat je wel kan gebruiken ter harte. Het beste ervan proberen te maken, dat verdient ons mooie medium radio”, zegt hij in de podcast.

Op 3FM was Klaas jarenlang te horen met ‘Jouw Weekendfinale’, op zondagavond tussen 22:00 uur en middernacht. Hij maakte het programma tussen 2006 en 2014. In de periode daarvoor was Klaas in de nacht op 3FM te horen.

Foto: KRO-NCRV