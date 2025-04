KRO-NCRV heeft alles op alles gezet om te voorkomen dat het veel zendtijd op NPO Radio 2 zou verliezen. Dat blijkt uit interne stukken die RadioFreak via de Wet Open Overheid (WOO) heeft opgevraagd. Ondanks de strijd verloor KRO-NCRV alsnog veel belangrijke uren op Radio 2.

Ruim twee jaar terug was KRO-NCRV nog hofleverancier op Radio 2: de omroep vulde acht uur in de dagprogrammering. Nu zijn daar nog maar twee uur van over, tussen 18:00 en 20:00 uur. De omroep verloor eind vorig jaar bovendien de uren in het weekend tussen 07:00 en 10:00 uur aan Omroep MAX, en twee tijdsloten van Evelien de Bruijn.

Ingewijden meldden toen al dat het chagrijn groot was over het verliezen van de zendtijd. KRO-NCRV reageerde zelf summier en zei “juist positief te zijn over de titels waarop we vanaf 2025 verder gaan bouwen.”

Grote zorg

Maar achter de schermen heeft KRO-NCRV gevochten voor de zendtijd, blijkt uit de interne stukken die deze site opvroeg. “Aan de vooravond van de definitieve intekening wil ik nogmaals mijn grote zorg uitspreken over de positie van KRO-NCRV op NPO Radio 2”, mailt KRO-NCRV eind oktober aan Jurre Bosman, directeur Audio bij de NPO. “Ik ervaar bij Audio onder het mom van de creatieve competitie veel onzekerheid en een sterke afhankelijkheid, zonder enig zicht op wat jullie schema plannen zijn.”

Het interne stuk:

‘Alles wat we verloren hebben’

Ook maanden eerder, eind augustus, vraagt KRO-NCRV in een mail aan NPO-directeur Jurre Bosman al aandacht voor de eigen zendtijd op Radio 2. Jurre belooft “zeker oog voor de individuele belangen en ambities van alle omroepen te hebben, ook die van KRO-NCRV.”

Hij reageert een week later op een mail van KRO-NCRV: “Het lijkt me niet zinvol om per mail alle zaken die jij nu opwerpt van een reactie te voorzien. Mijn voorstel is daarom dat wij twee elkaar binnenkort treffen om de ambities van KRONCRV en die van NPO Radio 2 met elkaar te bespreken.”

In september volgt een nieuwe mail tussen KRO-NCRV en de NPO-directie. “Gezien alles wat we op Radio 2 hebben verloren, is een steviger vorm van aanwezigheid op deze zender belangrijk”, schrijft KRO-NCRV.

Evelien de Bruijn

KRO-NCRV vocht vooral hard voor het programma van Evelien de Bruijn, op vrijdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 16:00 uur. Dat bleek tevergeefs: de zendtijd ging uiteindelijk naar Daniël Lippens (BNNVARA).

Toen dat eind oktober bekend werd, stuurde KRO-NCRV een boze mail naar NPO-directeur Jurre Bosman. “Ik zal een korte mail terugsturen met begrip voor de teleurstelling en verder verwijzen naar het proces”, antwoordt Jurre zijn radiocollega’s binnen de NPO. Een andere collega reageert daarop met: “Tja, deze reactie was te verwachten.”

Eind november staat in een interne adviesbrief aan de Raad van Bestuur van de NPO: “KRO-NCRV had gehoopt het slot van Evelien de Bruijn te behouden, maar hiervan was al geruime tijd bekend dat dit per 2025 niet op dezelfde manier toegekend zou worden. Er zijn in de afgelopen tijd veel gesprekken geweest. De uitkomst is nu dat Evelien een slot krijgt op zondag van 12-14 uur.”

Waarom verloor KRO-NCRV zoveel zendtijd?

Het wordt uit de interne stukken niet duidelijk waarom KRO-NCRV de ochtenduren tussen 07:00 en 10:00 uur in het weekend en het programma van Evelien tussen 14:00 en 16:00 verloor. De pitch van de weekendochtendshow ‘Vroeg Pieken’ werd afgewezen met de toelichting: “Voornemen tot afwijzen. Beter alternatief en ook vanuit kostenoverweging.” Sinds januari is Tannaz Hajeby te horen op het tijdslot.

De NPO geeft op de vraag waarom KRO-NCRV zoveel zendtijd moest inleveren geen antwoord. “KRO-NCRV is een zeer gewaardeerde omroep met veel talentvolle makers, die een belangrijke bijdrage leveren aan onze zenders en het podcastaanbod van de publieke omroep”, reageert een woordvoerder van de NPO.

KRO-NCRV: “We zijn positief gestemd”

Ook KRO-NCRV gaat niet gedetailleerd in op vragen van RadioFreak.nl. “Er is inderdaad veel veranderd in onze programmering op NPO Radio 2, maar zoals ook eerder aangegeven, zijn we positief over de drie titels waarop we vanaf 2025 verder zijn gaan bouwen. Dit is tot stand gekomen in goed overleg met de NPO, gedurende dat proces hebben we onze positie helder willen maken.”

De woordvoerder vervolgt: “Onze inzet was breder dan één programma of presentator. We hebben gekeken naar het totaalbeeld van KRO-NCRV op NPO Radio 2. En natuurlijk is het jammer dat we aan zendtijd hebben ingeleverd, tegelijkertijd zijn we tevreden met de ruimte die we hebben gekregen. We zijn positief gestemd.”

Foto: NPO Radio 2