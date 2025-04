Tannaz Hajeby krijgt tijdens haar programma op NPO Radio 2 niet alleen maar positieve appjes binnen van luisteraars. Gisteren las ze meerdere negatieve reacties voor. “Waarom schreeuw je zo? Ik heb je uit gezet”, appte een luisteraar. Tannaz lachte daarop en zei: “Ik schreeuw niet, dat is gewoon mijn stemgeluid. Ik ben een Iraniër.”

Later in de uitzending las ze de reactie van een andere luisteraar voor. “Ik ben deze dj zat, gelukkig komt Jeroen van Inkel zo meteen. Deze dj lacht de hele tijd om haar grappen en om haar onnozele dingen”, schreef de luisteraar. Tannaz: “Jeroen van Inkel doet precies hetzelfde! Dat is ook leuk, ik vind het leuk. Maar ik denk: ik zeg het wel eventjes”, zei ze:

Tannaz presenteert sinds begin dit jaar de uren tussen 6:00 en 9:00 uur in het weekend op NPO Radio 2. Ook toen ze aan het weekendprogramma begon, waren er niet louter positieve reacties van luisteraars. “Ik zie ook een paar gemene reacties. Maar goed, daar kijken we doorheen en hopelijk went dit zo snel mogelijk”, zei ze in januari.

Foto: MAX/Elvin Boer