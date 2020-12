Mattie Valk, Marieke Elsinga, Domien Verschuuren en Kai Merckx zijn ontsnapt uit de Q-escape room. Na ruim 75 uur opgesloten te hebben gezeten wist het viertal hun muzikale code te kraken om te snappen om een einde te maken aan de marathonuitzending.

Het viertal werd maandagochtend opgesloten in de escape room, die eruit zag als een platenzaak. Om te ontsnappen moest elke dj achterhalen van welke plaat hij of zij een ultrakort fragment hoorde. Een paar keer per dag mochten ze een poging doen om de code in te voeren, tussendoor kregen en vonden ze hints, en konden luisteraars meepuzzelen.

In het voorjaar van 2019 was de eerste editie van de actieweek, toen deden alleen Mattie, Marieke en Domien mee. Zij ontsnapten toen iets eerder dan nu, na iets meer dan 72 uur.

Veel tijd om bij te komen hebben de dj’s overigens niet: Qmusic pakt de normale programmering weer op en dat betekent dat Domien om 16:00 uur weer te horen is met de middagshow.