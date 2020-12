Danny Vera is met Roller Coaster de nieuwe nummer één in de NPO Radio 2 Top 2000. Bohemian Rhapsody van Queen, dat zeventien keer de lijst aanvoerde, staat nu op twee. De derde plaats is voor Hotel California van Eagles. Daarmee is Queen voor het eerst sinds 2016 van de troon gestoten.

“In een jaar waarin heel veel anders was, krijgt Nederland toch een vertrouwde afsluiting: samen luisteren naar de Top 2000 van NPO Radio 2″, zegt zendermanager Peter de Vries. “Maar wel met een nieuwe nummer één: Roller Coaster ontpopt zich als dé soundtrack van deze tijd. Fantastisch dat Danny Vera, een artiest van eigen bodem, de stemmers zo in het hart weet te raken”, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2.

Queen voerde sinds 2016 de lijst onafgebroken aan. De enige Nederlandse artiest die eerder de hoogste plaats in de Top 2000 behaalde, is Boudewijn de Groot met Avond in 2005.

Top 10

De top 10 van de Top 2000 ziet er als volgt uit (positie vorig jaar tussen haakjes):



1. Roller Coaster – Danny Vera (4)

2. Bohemian Rhapsody – Queen (1)

3. Hotel California – Eagles (2)

4. Piano Man – Billy Joel (3)

5, Stairway To Heaven – Led Zeppelin (5)

6. Black – Pearl Jam (7)

7. Avond – Boudewijn de Groot (6)

8. Fix You – Coldplay (8)

9. Wish You Were Here – Pink Floyd (10)

10. Heroes – David Bowie (27)



De complete Top 2000 wordt donderdag 17 december onthuld. De uitzending van de lijst begint dit jaar acht uur eerder dan voorheen, op Eerste Kerstdag rond middernacht. Of er ook bezoekers welkom zijn in het Top 2000 Café, is nog niet bekend.

Foto: NPO Radio 2 | Nathan Reinds