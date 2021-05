Talpa Network verkoopt het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) aan investeerder Chris Oomen. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Het bedrijf van John de Mol kocht het ANP in 2018 en was van plan een eigen nieuwsmerk op te zetten. Maar die plannen gingen vorig jaar overboord.

“Inspelend op de continu veranderende markt en de impact van corona heeft Talpa Network het accent in haar strategie enigszins verlegd en meer focus aangebracht. Daardoor past het ANP niet langer als een van de kernonderdelen binnen het netwerk”, laat het bedrijf van John de Mol weten.

Chris Oomen (72) was jarenlang bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW. Hij verdiende zijn vermogen met beurhandelshuis Optiver. Zijn vermogen wordt door Quote geschat op 800 miljoen euro. Een deel van dat geld belegt hij in maatschappelijke doelen.

Oomen koopt het ANP omdat hij vindt dat het persbureau een essentiële maatschappelijke taak heeft. Hij wil het ANP graag voor de toekomst behouden.

Stabiel

Martijn Bennis, algemeen directeur van het ANP, is blij met de nieuwe eigenaar. “Het ANP heeft een groot belang bij een stabiele aandeelhouder die oog heeft voor zowel het maatschappelijke als het financiële rendement”, aldus Bennis. “Het is voor ons heel positief dat Oomen zelf heeft aangegeven het ANP nooit te willen verkopen.”

De huidige directie van het ANP blijft gewoon zitten en er is, volgens Bennis, geen aanleiding voor sanering. Ook ANP-hoofdredacteur Freek Staps is tevreden met de komst van Oomen. “Onze journalistieke onafhankelijkheid is ook onder deze eigenaar gewaarborgd.” Voor de afnemers van de ANP-kopij, waaronder nagenoeg alle Nederlandse kranten, nieuwssites, radio- en tv-stations, verandert er dus niets. “Nieuws zelf is al hectisch genoeg”, aldus Staps.