Qmusic blijft koploper in 20-49 jaar, de voor commerciële radio belangrijkste doelgroep. Het radiostation krijgt er in een jaar tijd 2,7 procentpunt aan marktaandeel bij. NPO Radio 2 levert juist fors in en zakt 1,4 procentpunt. Geen enkel radiostation verliest in een jaar tijd zoveel marktaandeel.

Precies een jaar geleden stootte Qmusic concurrent Radio 538 van de troon in de doelgroep 20-49 jaar. Q blijft stijgen en loopt inmiddels verder uit. Radio 538, nu de nummer twee in 20-49 jaar, levert ten opzichte van een jaar juist aan marktaandeel in. Het station stijgt in de meest recente luistercijfers wel weer iets: +0,1 procentpunt.

NPO 3FM ziet in één meetperiode het marktaandeel zakken met 0,4 procentpunt. De jongerenzender staat nu achtste van Nederland in de doelgroep 20-49 jaar. Vijf jaar geleden was 3FM nog derde van Nederland in die doelgroep, maar het marktaandeel daalde van 11,9 procent in 2016 naar 3,4 procent nu. 70 procent

Station mrt - apr

2021 feb - mrt

2021 mrt - apr

2020 01. Qmusic 19.1 % 19.1 % = 16.4 % 2.7 02. Radio 538 14.9 % 14.8 % 0.1 15.3 % 0.4 03. NPO Radio 2 12.8 % 13.1 % 0.3 14.2 % 1.4 04. Radio 10 10.7 % 9.9 % 0.8 11.7 % 1 05. Sky Radio 8.1 % 8.1 % = 8.9 % 0.8 06. Radio Veronica 4.9 % 5.1 % 0.2 4.8 % 0.1 07. 100% NL 4.1 % 3.6 % 0.5 3.1 % 1 08. NPO 3FM 3.4 % 3.8 % 0.4 3.7 % 0.3 09. SLAM! 2.6 % 2.7 % 0.1 2.4 % 0.2 10. NPO Radio 1 2.4 % 2.2 % 0.2 2.5 % 0.1 11. Kink 1.7 % 1.7 % = 1.0 % 0.7 12. NPO Radio 4 0.7 % 0.6 % 0.1 0.8 % 0.1 13. Sublime 0.7 % 0.6 % 0.1 0.7 % = 14. BNR Nieuwsradio 0.6 % 0.6 % = 0.7 % 0.1 15. NPO Radio 5 0.5 % 0.5 % = 0.4 % 0.1 16. classicnl 0.2 % 0.2 % = 0.2 % =

Foto: RadioFreak.nl