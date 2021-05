Bij NPO 3FM moet zo’n 1,5 miljoen bezuinigd worden om dat geld vervolgens in FunX te investeren. Dat staat in een uitgelekt concept-jaarplan waar De Gooi- en Eemlander over schrijft. De NPO ziet dat er jongeren minder naar radio luisteren, omdat de doelgroep ‘non-lineaire’ media opzoekt. Ook voor andere zenders staan er veranderingen op stapel.

Het budget van 3FM kan omlaag, als volgens de NPO efficiënter gewerkt wordt, er kritisch gekeken wordt naar het aantal evenementen en door meer samen te werken met NPO 3. “We willen dat er binnen de programmering van NPO 3FM efficiënter gewerkt wordt. Met een relatief kleine zender is het voor veel programma’s weinig effectief om individueel online zichtbaarheid te creëren”, schrijft de NPO in het conceptplan.

Ook in de programmering van 3FM staan wijzigingen op stapel. ‘Vooral doordeweeks lijkt het onvermijdelijk hervormingen te overwegen’, schrijft de NPO, die specifiek de ochtendshow van Sander Hoogendoorn en het programma ‘Twee Vier’ van Sophie Hijlkema noemt.

3FM zou zich bovendien, zo stelt de NPO, meer op online moeten focussen en ‘nieuwe persoonlijkheden uit het online domein’ moeten aantrekken.

NPO Radio 1

Bij NPO Radio 1 moet de middag- en avondprogrammering op de schop. Met omroepen moeten de mogelijkheden onderzocht worden om minder presentatoren in te zetten. Daarnaast moet de zender journalistieker worden, met minder verstrooiing. ‘NPO Radio 1 wil journalistiek sterker worden met onderscheidend aanbod dat impact heeft’ en ‘de beste journalisten hoor je bij NPO Radio 1.’

De programmering tussen zes uur ’s ochtends en half twee ’s middags blijft gelijk. Maar daarna komen wijzigingen. BNNVARA erkent dat bijvoorbeeld BNNVARA Sport Combinatie (B.V.S.C.) ter discussie staat.

Middagprogramma

Van twee tot vier, waar nu ‘Blok&Toine’ staat, is het de bedoeling om ruimte te maken voor ‘toegankelijke en creatieve formats’ en ‘een nieuw programma’. Dat zou betekenen dat het middagprogramma van Toine van Peperstraten na twee jaar alweer stopt.

De NPO reageert niet op de plannen tegenover de krant. “De status van een concept is zoals het woord al zegt: een concept. Over interne processen op gebied van audio doen we op dit moment geen uitspraken”, aldus een woordvoerder.

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO