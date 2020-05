Jeroen de Bakker vertrekt bij Talpa Network. De afgelopen 3,5 jaar was hij een van de hoogste directeuren binnen de radiotak van het mediabedrijf.

De Bakker werd eind 2016 aangesteld toen Talpa en TMG samengingen. Hij werd verantwoordelijk voor de mediastrategie en verdere ontwikkeling van de vier radiozenders Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio. In de afgelopen jaren groeide hij verder door naar de rol van directeur ‘Product & Growth’.

Volgens De Bakker vertrekt hij op eigen initiatief. In een blog op zijn eigen website vertelt hij over zijn vertrek, maar daarin rept hij met geen woord over de forse reorganisatie die Talpa Network momenteel in de radiotak doorvoert.

“Ik heb ooit gezegd dat ik – gezien mijn achtergrond – geen mannetje van de radio was”, schrijft De Bakker. “Maar dat ben ik de afgelopen 3,5 jaar wel degelijk geworden. Radio is springlevend en ik hoop en neem aan dat mijn bijdrage om rond dit bijzondere medium een ‘future proof’ audiobedrijf te bouwen de komende jaren blijft groeien en renderen.

JUKE

De topman is ook lovend over JUKE, het audiostreamingsplatform van Talpa. “De cirkel is rond. Dit dacht ik een aantal weken geleden toen de aangescherpte merkstrategie van JUKE klaar was. Na een lange zoektocht hebben wij eindelijk een onderscheidende en relevante marktpositie gevonden, precies tussen radiostations en muziekdiensten in.”

Wat gaat hij nu doen? “Na een korte sabbatical ga ik verder met investeren in nieuwe digitale activiteiten. Iets wat ik ook deed voordat ik naar de Bergweg kwam.” Wie De Bakker opvolgt, is nog onduidelijk.

Foto: Talpa Network