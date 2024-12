Bert Haandrikman is er trots op dat NPO Radio 5 de best beluisterde radiozender van Nederland was in week 47. Dankzij de ‘Evergreen Top 1000’ had de zender het hoogste marktaandeel. “We hebben alle andere zenders achter ons gelaten en zijn tot de nummer één gestegen”, zei Bert in zijn ochtendshow op Radio 5.

Bij Radio 5 kwamen na het nieuws over de luistercijfers “ongelooflijk veel reacties binnen”, zei Bert. “En dat zonder FM-frequentie, dat is wel heel erg bijzonder. Daar zijn we ongelooflijk trots op. Daar zijn we ook dankbaar voor, want het gaat om de luisteraars.”

Grootste radiozender

Zijn collega-dj Bert Kranenbarg haalde de record-luistercijfers ook aan in zijn programma. “Het is toch een paar jaar geleden dat ik dit heb kunnen roepen, maar ik doe het toch met veel plezier vandaag: van harte welkom op de grootste radiozender van Nederland”, zei de middag-dj van Radio 5.

Bert Kranenbarg was eerder jarenlang te horen op NPO Radio 2, de zender die meestal marktleider is.

Foto: Janita Sassen | Omroep MAX