Voor de 26ste keer zijn de lampen van ‘De Grootste Kerstboom’ in IJsselstein weer ontstoken. Ondanks het weer en de daardoor afgelaste kerstmarkt, trok de ontsteking van de lichten veel mensen naar IJsselstein.

De afgelopen tijd zijn de 120 ledlampen in de Gerbrandytoren gehesen en is de piek geplaatst op 366,8 meter hoogte. De lampen blijven continu branden en zijn al vanaf grote afstand te zien.

In 1992 onderging de Gerbrandytoren voor het eerst een Kerst-metamorfose. In de afgelopen ruim dertig jaar kon de ‘boom’ af en toe niet aan vanwege technische of financiële redenen. Zo was er in 2017 een blikseminslag, die het hele systeem platlegde.

Traditiegetrouw blijven de lampen branden tot en met Driekoningen, 6 januari.