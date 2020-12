Wie een tijdelijke FM-frequentie aan wil vragen voor een evenementenzender, krijgt voorlopig nul op het rekest. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) verleent tot eind dit jaar geen vergunningen voor evenementenzenders. Aanvragen voor evenementen na 1 januari 2021, worden bovendien nog niet behandeld.

Een voorwaarde om toestemming te krijgen voor een evenementenzender, is dat de evenementenzender bestemd is voor het publiek dat bij het evenement aanwezig is. “Het Commissariaat voor de Media kan dus alleen toestemming voor een evenementenzender verlenen als sprake is van een evenement waarbij publiek aanwezig is. Gelet op de coronamaatregelen kan in veel gevallen niet aan die voorwaarde worden voldaan.”

Aanvragen voor zenders van evenementen die na 1 januari 2021 plaatsvinden, houdt het CvdM voorlopig aan. Zodra duidelijk is vanaf welke datum evenementen weer mogen plaatsvinden, beoordeelt het commissariaat de aanvraag alsnog.

Foto: Jürgen Diermaier via Pixabay