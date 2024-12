Voor het vijfde jaar op rij staat ‘Last Christmas’ van Wham! opnummer één in de Sky Radio Christmas Top 50. als hun ultieme kerstnummer. Het nummer, dat dit jaar zijn 40-jarig jubileum viert, blijft populair en laat Mariah Carey met ‘All I Want For Christmas’ op de tweede plek achter zich. De derde plek is voor Chris Rea met ‘Driving Home For Christmas’.

Naast de klassiekers is er dit jaar ook ruimte voor nieuwe nationale producties. Nick Schilder maakt zijn debuut met zijn kerstsingle ‘Run (Christmas On The Way)’ en ook Snelle & Emma Heesters komen de lijst binnen met hun nieuwe duet.

De Sky Radio Christmas Top 50 is vrijdag 20 december vanaf 10:00 uur te horen op Sky Radio The Christmas Station. Daarnaast is de lijst ook te horen op 24 december 14:00 tot 18:00 uur en op woensdag 25 december van 13:00 tot 16:00 uur.

Foto: RadioFreak.nl