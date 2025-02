Sky Radio staat vandaag in het teken van Valentijnsdag. Dat doet de zender met de ‘Valentijn Top 101’. De lijst is vanaf 9:00 uur te horen op Sky tot 18:00 uur.

Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “Liefde is een universele taal, en dat hoor je terug in de Valentijn Top 101. Onze luisteraars hebben de lijst met zorg samengesteld, en het resultaat is een gevarieerde selectie van nummers die stuk voor stuk raken. Of je nu samen met je geliefde luistert, iemand wil verrassen of gewoon van mooie muziek geniet: dit is jouw perfecte lijst voor Valentijnsdag.”

‘Die With A Smile’ van Lady Gaga & Bruno Mars staat op nummer één.