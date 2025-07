Met de zomervakantie voor de deur en hoge temperaturen op de thermometer, zendt Sky Radio de ‘Summer Top 101’ uit. De lijst met de beste zomerse nummers ooit gemaakt, gekozen door de luisteraars van het station, is morgen van 9:00 tot 18:00 uur te horen.

Opvallend aan de ‘Sky Summer Top 101’ is dat de volledige top drie dit jaar bestaat uit zomerhits die al jaren oud zijn.

Top 10

Kaoma – Lambada

The Underdog Project – Summer Jam 2003

Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito

Wham! – Club Tropicana

Bryan Adams – Summer Of ’69

Enrique Iglesias ft. Farruko – Me Pase

Ed Sheeran – Azizam

Vengaboys – We’re going to Ibiza!

Niels Geusebroek – Year Of Summer

Ricky Martin – Maria

Foto: RadioFreak.nl