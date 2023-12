Uunco Cerfontaine, de directeur van Sky Radio, kijkt met enige jaloezie naar het succes van de Top 2000. “Eerlijk is eerlijk, het is gewoon het best beluisterde evenement van de Nederlandse radio. Wij hebben The Christmas Station, maar de Top 2000 is het allergrootste succes. In die week kun je bijna alle andere radiostations uitzetten, zeggen ook wij weleens grappend”, zegt Uunco tegen de NOS.

De Top 2000 van NPO Radio 2 wordt dit jaar voor de 25ste keer uitgezonden. De lijst ontstond in 1999 en werd bedacht door toenmalig zendermanager van Radio 2, Kees Toering. “De traditie van de Top 2000 is in al die jaren echt geworteld. Generaties luisteren er samen naar, het is bijna cultureel erfgoed. Als het bij Unesco op de lijst zou komen, zou dat helemaal niet raar voelen”, zegt Arjan Snijders, voormalig eindredacteur van de AVRO en maker van de podcast ‘Dit Was de Radio’.

Piek in luistercijfers

De luistercijfers van Radio 2 pieken traditiegetrouw tijdens de Top 2000. Met de nieuwe luistercijfermeting, die begin dit jaar startte, is het effect van de lijst mogelijk nog fijnmaziger te zien. De luistercijfers worden sinds januari immers niet meer per maand, maar per week gemeten.

“Zelfs mensen die nooit naar de radio luisteren zetten in de laatste week van het jaar NPO Radio 2 aan”, zegt Arjan tegen de NOS. “De lijst is daarom echt iets om te koesteren, want het is bijzonder dat zo’n toplijst al zoveel jaar kan blijven bestaan. En het gaat nooit meer weg: zolang we naar de radio blijven luisteren, blijft de Top 2000 bestaan.”

Niet onomstreden

Helemaal onomstreden is de lijst overigens niet. Oud-zendermanager Kees Toering zei eerder dat hij de Top 2000 in de beginjaren manipuleerde, om langere, minder bekende nummers niet op prominente tijdstippen te laten horen.

Ook zou Ede Staal tijdens de editie in 2007 buiten de lijst zijn gehouden, terwijl er massaal op een van zijn nummers was gestemd.

Tegenwoordig is de Top 2000 wel ‘echt een lijst van het volk’, verzekeren de makers. De lijst is Eerste Kerstdag vanaf 12:00 uur te horen.

Foto: NPO Radio 2/Bullet-Ray