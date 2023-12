Gijs Staverman heeft vandaag zijn oude paardenstaart gedoneerd aan museum Beeld & Geluid in Hilversum. Het gaat om zijn bijna 30 jaar oude paardenstaart, die in 1994 door Paul de Leeuw werd afgeknipt. De komende weken is de paardenstaart van de NPO Radio 2-dj ’te bewonderen’ in een pop-up expositie in het mediamuseum.

In 2021 werd bekend dat Gijs zijn paardenstaart ging doneren aan het Hilversumse museum. Na zijn verhuizen raakte hij het ‘media-erfgoed’ echter kwijt, maar inmiddels is de paardenstaart weer teruggevonden. De staart is tot en met 28 januari te zien in een mini-expositie waarin ook verhalen van andere radio-dj’s aan bod komen.

“Het is natuurlijk bijzonder dat iemand zo’n persoonlijk item als haar nagenoeg 30 jaar lang bewaart”, zegt Wytze Koppelman, conservator bij Beeld & Geluid. “In die tijd is Gijs ook veranderd. DJ’s laten vooral hun stem horen, maar door de decennia heen zijn zij ook meer zichtbaar geworden. Van pers tot visual radio. En dj’s verliezen ook hun wilde haren en worden ouder, hoe letterlijk of figuurlijk je dat ook wilt nemen.”

Foto: Museum Beeld & Geluid