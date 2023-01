Rob van Someren vindt het geen positieve ontwikkeling dat de uitreiking van de Radioringen donderdagavond niet meer live te volgen was. “Het is de enige publieksprijs die in de radiowereld wordt uitgereikt. Ik vind het niet getuigen van heel veel service naar de mensen die je wel vraagt veelvuldig te stemmen”, zegt Rob in De Telegraaf.

Rob won donderdagavond drie prijzen op het radiogala: de prijs voor Beste Presentator, de RadioRing voor Beste Radioprogramma en met de podcast ‘F1 aan Tafel’, waar hij vaak te gast is. Over het feit dat het publiek wel veelvuldig werd opgeroepen om te stemmen, maar de uitreiking niet kon volgen, zegt Rob: “Mijn persoonlijke mening is dat je het publiek in de gelegenheid moet stellen om te zien wat er met alle stemmen is gebeurd en niet achterin de rij laat staan om uit te vinden wie uiteindelijk heeft gewonnen.”

De dj van Radio 10 kon vanwege een vakantie in Zuid-Afrika de uitreiking zelf niet bijwonen. Ook Giel Beelen, die de Marconi Oeuvre Award won, was vanwege zijn wereldreis afwezig. “Als zoveel mensen stemmen en je wint, word ik daar wel een beetje nederig van. Emotioneel ook”, zegt Rob in de krant over het winnen van de prijzen.

Foto: AVROTROS