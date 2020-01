De luisteraar van alle landelijke en regionale radiozenders samen is gemiddeld 50,2 jaar oud. Dat blijkt uit de cijfers over 2019 van NLO/GfK, het onderzoeksbureau dat ook verantwoordelijk is voor de luistercijfers. Maar de luistertijd, dat is hoe lang iemand luistert naar een zender, drukt die gemiddelde leeftijd omhoog. Kijk je alleen naar bereik, dus ongeacht hoe lang iemand luistert, dan ligt de gemiddelde leeftijd lager: 45,7 jaar.

De gemiddelde leeftijd van de radioluisteraar schommelt al een aantal jaar rond de 50 jaar. NPO Radio 5 had over 2019 van de landelijke zenders verreweg de oudste luisteraars: gemiddeld 68 jaar (afgerond). SLAM! heeft de ‘jongste’: 34 jaar.

Bereik versus luistertijd

Bekend is dat oudere mensen over het algemeen langer naar de radio luisteren dan jongere generaties. Het NLO hanteert voor de berekening van de gemiddelde leeftijd dan ook twee aparte criteria: de gemiddelde leeftijd naar luistertijd en de gemiddelde leeftijd naar bereik. Bij de eerste weegt mee hoe lang je luistert. Bij de tweede telt elke luisteraar naar een zender even zwaar mee, ongeacht of het een lichte of zware luisteraar is.

Bij leeftijd naar bereik is SLAM! eveneens de jongste landelijke zender, met gemiddeld 31 jaar. Qmusic volgt als tweede (37 jaar), 3FM (38 jaar) en Radio 538 (39 jaar) komen daarna. Opvallend is dat van bijna elke landelijk zenders de luisteraar (iets) ouder is geworden. Bij onder meer Radio 10, Sky Radio, 3FM en SLAM! is de leeftijd niet gestegen.

Bij de regionale omroepen is in alle gevallen de luisteraar ouder dan 55 jaar (naar bereik). NH Radio heeft de oudste luisteraars (62 jaar), Radio Noord de ‘jongste’ (56 jaar).

Leeftijd naar bereik

Bekijk hier de gemiddelde leeftijd naar bereik, dus ongeacht hoe lang iemand luistert:

Gem. Leeftijd in 2019 (op bereik) Gem. Leeftijd in 2018 (op bereik) Totaal 45.7 45.3 NPO Radio 1 57.2 55.9 NPO Radio 2 48 47.2 NPO 3FM 37.6 37.8 NPO Radio 4 60.4 59.2 NPO Radio 5 65.1 63.5 Sky Radio 41.5 42 Radio 538 38.7 37.8 Radio 10 46.6 46.7 Qmusic 37.2 36.4 Classic NL (was Classic FM) 62.1 60.2 Arrow Classic Rock 52 50.6 BNR Nieuwsradio 49.8 50.2 SLAM 31.2 30.4 Veronica 41.9 41.7 Sublime 46.9 45.9 100% NL 44.8 44.5 Overige zenders 46 46.3 Radio Noord 55.6 55.9 Omrop Fryslân Radio 56.9 56.7 Radio Drenthe 58.1 60.5 Radio Gelderland 59.4 59.8 Radio Oost 60.8 60.9 Omroep Flevoland Radio 57.9 51.7 Radio M Utrecht 58.2 57.2 NH Radio 62.4 62 Radio West 59.7 59.9 Radio Rijnmond 58.7 56.9 Omroep Zeeland Radio 59.7 61.3 Omroep Brabant Radio 57.8 59.6 L1 Radio 56 55.7 Frysk FM 62.1 42.8 Radio 8FM 45.2 45.4 Radio Decibel 37.6 36.6 Fresh FM 35.2 36.2 Waterstad FM 53.5 42.1 Grunn FM 46.6 43.6 Wild FM Hitradio 34.5 36.6 RadioNL 49.9 50.8 Optimaal FM 51.3 63.1 Puur NL 54 49.1 Simone FM 41.7 44.7 Radio Continu 50.9 55.4 Radio Royaal 45.6 0 Joy Radio 36.3 35.8 Groot Nieuws Radio 46.1 47.4 Radio JND 53.8 55.4 ORN Radio 58.6 58.4 E Power Radio 48.3 48 Publiek 51.4 50.3 Commercieel 42.9 42.7 NPO 51.4 50.3 Talpa 41.8 41.4

Leeftijd naar luistertijd

Bekijk hier de gemiddelde leeftijd naar luistertijd. ‘Zware’ luisteraars tellen dus zwaarder mee dan ‘lichte’ luisteraars:

Gem. Leeftijd in 2019 (op luistertijd) Gem. Leeftijd in 2018 (op luistertijd) Totaal 50.2 49.9 NPO Radio 1 63.1 62.4 NPO Radio 2 49.6 48.6 NPO 3FM 39.5 39.4 NPO Radio 4 66.3 64.5 NPO Radio 5 67.8 66.4 Sky Radio 44.8 46 Radio 538 41.3 40 Radio 10 48 50.2 Qmusic 39.2 38.3 Classic NL (was Classic FM) 64.9 65.4 Arrow Classic Rock 54.9 52.5 BNR Nieuwsradio 53.1 53.4 SLAM 33.6 32.5 Veronica 44.4 43 Sublime 50.3 48.5 100% NL 47.5 48.8 Overige zenders 48.3 49.1 Radio Noord 58.6 59.2 Omrop Fryslân Radio 64.9 64.7 Radio Drenthe 66.3 65.9 Radio Gelderland 66 65 Radio Oost 66.1 66.7 Omroep Flevoland Radio 65 63.3 Radio M Utrecht 63.8 64.6 NH Radio 66.2 65.9 Radio West 68 67.5 Radio Rijnmond 63.4 62.3 Omroep Zeeland Radio 65.9 65.5 Omroep Brabant Radio 61.7 63.5 L1 Radio 63.3 59.5 Frysk FM 71.5 53.4 Radio 8FM 49.2 49.4 Radio Decibel 35.1 37.4 Fresh FM 42.4 35.1 Waterstad FM 51.3 40.6 Grunn FM 53.2 47 Wild FM Hitradio 31.6 23.3 RadioNL 52.7 53.2 Optimaal FM 55.4 66.2 Puur NL 59.6 56.8 Simone FM 38.4 45.5 Radio Continu 55.5 59.9 Radio Royaal 62 0 Joy Radio 37.7 37.1 Groot Nieuws Radio 46.7 50.8 Radio JND 42 47.6 ORN Radio 64.4 64 E Power Radio 51.5 51.9 Publiek 56.2 55.1 Commercieel 44.8 45.1 NPO 56.2 55.1 Talpa 44.6 44.7

(Bron cijfers: NLO/GfK over 2018/2019, gepubliceerd op 28 januari 2020)

Foto: Pixabay