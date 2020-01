‘Meer vrouwen, meer zendtijd, meer speerpunt’, dat is hoe Eric Corton het radiolandschap graag zou zien. Maar de werkelijkheid is nog anders, stelde de voormalig 3FM-dj gisteravond in het jaarlijkse RadioGala. “Ik kan hier een heel verhaal gaan houden over het feit dat ik vind dat er nog steeds te weinig vrouwen op muziekradiozenders zijn. Ik heb het idee dat ik dan ook nog steeds niet lieg”, zei hij. “En als die vrouwen dan op de radio zijn, zijn ze meestal niet op de belangrijke plekken geprogrammeerd.”

Hij vervolgde: “Ik kan hier ook een heel verhaal houden over zelfingenomen mannetjes van de radio, die nog steeds vinden dat vrouwen om de meest uiteenlopende redenen eigenlijk helemaal niet thuishoren op muziekradio. En dan lieg ik zeker niet.”

Eric Corton prees de vrouwen die ‘de deur openhouden voor meer’. “Meer vrouwen, meer zendtijd, meer speerpunt.” Vervolgens noemde hij de namen van veel vrouwelijke radio-dj’s op. Dat kwam hem op een groot applaus van het publiek te staan.

Weinig voorbeelden

Marieke Elsinga, die de Zilveren RadioSter Vrouw uit handen kreeg van Eric, erkende woensdag in Jinek dat het aantal vrouwelijke radiomakers in Nederland laag is. “Er zitten gewoon onwaarschijnlijk weinig vrouwen op prominente plekken op de Nederlandse radio. Deels omdat vrouwen en meisjes weinig voorbeelden hebben om naar tegenop te kijken en denken: ik hoor een vrouw op de radio, dat wil ik ook wel gaan doen.”

In het buitenland is dat wel anders, zei Marieke. “Je rijdt de grens over naar België of Italië, we waren van de week nog in Oostenrijk voor werk, en ik hoor allemaal vrouwen, ook overdag. Er zijn genoeg Nederlandse vrouwen op de radio, maar vaak bij BNR en Radio 1. Vrouwen op muziekstations; programmadirecteuren moeten het aandurven.”

Uitspraken Frank Dane

Frank Dane kwam eind vorig jaar onder vuur te liggen na zijn uitspraken over vrouwen op de radio. De 538-dj zei dat hij er ‘weleens bang voor is’ dat er in Nederland geen ‘fantastische vrouwelijke diskjockeys’ zijn. “Ik denk dat het komt door de snelle radio die je hier bij 538 veel hoort. Die heb ik nog nooit door een vrouw gemaakt horen worden.”

FunX-dj Eva Cleven was een van de radiomakers die op de uitspraken reageerde. “Ik schrok daar echt van. Wat een totale onzin”. En Roos Abelman, presentator bij BNR: “Goeie radio is dus blijkbaar: 13 plaatjes in een uur en kort praten.”

Bekijk de toespraak van Eric Corton hieronder terug: