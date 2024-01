Ghislaine Plag krijgt de Marconi Oeuvre Award. Ze nam vorige maand afscheid van haar NPO Radio 1-programma ‘Spraakmakers’ dat ze de afgelopen zes jaar heeft gepresenteerd. Stefan Stasse, zelf winnaar van de Marconi Oeuvre Award in 2021, verraste zijn ex-collega Ghislaine met deze kroon op haar radiowerk. De jury van de Marconi Award over Plag: “Ghislaine is als geen ander in staat om écht contact te hebben met die onmisbare luisteraar.”



Ghislaines liefde voor het radiovak ontstond tijdens haar studie aan de School voor Journalistiek. Via Fantasy FM en Omroep Brabant kwam ze bij RTV Rijnmond terecht, waar ze verslaggever en presentator van een actualiteitenprogramma werd. In 2006 begon Ghislaine bij het NCRV-radioprogramma ‘Plein Publiek’. Daarna verhuisde ze naar NPO Radio 1 voor NCRV-programma’s als ‘Stand.nl’, ‘Stand.café’, ‘MM-Magazine’, ‘Lunch!’ en ‘Casa Luna’.

Jury



Zes jaar geleden ontwikkelde Ghislaine samen met redacteuren het programma ‘Spraakmakers’. “Een programma dat haar paste als een jas, omdat ze op deze plek journalistieke gesprekken met de gasten kon afwisselen met gesprekken met luisteraars. Haar ’tone of voice’ kenmerkte zich door oprechte interesse en puur maakplezier. Kortom, een radiovakvrouw die een rolmodel is voor vrouwelijke journalisten en radiomakers”, aldus de jury.



Verder zegt de jury over deze prijs: “Het gaat in Hilversum vaak over het verkleinen van de afstand tot de luisteraar, vele programma’s hebben als doel dichtbij de luisteraar te willen staan. Ghislaine is een duidelijke voorloper op dat gebied geweest. Haar gesprekken met luisteraars verschoven in de loop der jaren steeds meer van het delen van meningen naar het delen van ervaringen. Omdat dát mensen bijeenbrengt in plaats van uit elkaar drijft.”

Andere Awards



Naast de Marconi Oeuvre Award zijn ook de genomineerden voor de Marconi Award voor Beste Zender en Aanstormend Talent bekend:



Genomineerden Marconi Award voor Beste Zender

NPO Radio 2

NPO Radio 5

SLAM!



Genomineerden Marconi Award voor Aanstormend Talent

Desiree van der Heijden (NPO Radio 2)

Jan van Poppel (NPO Klassiek & NPO Radio 1/BNNVARA)

Julia van Reyendam (Radio 538)



De vakjury voor de Marconi Awards bestaat voor deze editie uit: Mischa Blok (NPO Radio 1/AVROTROS), Tim op het Broek (Kink), Carine Lacor (NPO Klassiek), Chanelva Rier (NPO FunX), Liesbeth Staats (BNR Nieuwsradio), Gijs Staverman (NPO Radio 2/KRO-NCRV), Domien Verschuuren (Qmusic), Jordi Warners (Radio 538), Martijn Zuurveen (RadioCorp) en Wibo Dijksma (juryvoorzitter).



De Marconi Awards zijn onderdeel van de RadioRing waarvan de organisatie in handen ligt van AVROTROS. De prijzen worden op donderdag 25 januari uitgereikt.

Foto: AVROTROS