Sjors Fröhlich krijgt dit jaar de Marconi Oeuvre Award. Wilfred Genee verraste zijn oude hoofdredacteur vanmiddag met het nieuws in de uitzending van The Friday Move op BNR Nieuwsradio. De jury noemt hem “een duizendpoot die zichzelf steeds weer opnieuw uitvindt en alle facetten van het radiovak in de vingers heeft”.

Eind vorig jaar maakte Fröhlich een opvallende carrièreswitch; hij ruilde zijn hoofdredacteurschap bij BNR Nieuwsradio in voor het burgemeesterschap van de gemeente Vijfheerenlanden.

De Marconi-jury schrijft in haar juryrapport: ”Herkenbaar en dichtbij de luisteraar. Dat is het kenmerk van radiomaker en presentator Sjors Fröhlich. Een programmamaker die niet over de hoofden van de luisteraar radio maakt, maar het liefst mét de luisteraar. In al zijn veelzijdigheid, creativiteit en daadkracht en bovenal met een fijn stemgeluid heeft Sjors Fröhlich een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse radio en verdient hij de Oeuvre Award als geen ander”.

Eerdere winnaars

De Marconi Oeuvre Award wordt sinds 2004 uitgereikt. Eerder ontvingen Willem van Kooten (2018), Adam Curry (2017) en Tineke de Nooij (2016) al de prijs.

Meer prijzen

Vorig jaar nam Sjors de Marconi Online Award in ontvangst voor BNR Nieuwsradio. Ook werd hij uitgeroepen tot ‘Online Radio Ambassadeur 2019’.

Donderdag 30 januari krijgt Sjors Fröhlich de prijs officieel en dan worden ook de RadioRing, RadioSterren en de Marconi Awards uitgereikt. Op de eerste twee kan momenteel gestemd worden.