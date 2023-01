“Begrijp me niet verkeerd: allemaal terechte winnaars. Maar géén één vrouw”, reageert Marieke Elsinga op de winnaars van het jaarlijkse RadioRing Gala donderdagavond. De prijzen voor aanstormend talent, beste presentator, beste radioprogramma en beste podcast werden alle gewonnen door een man. “Ja, de prijs voor beste zender (NPO Radio 1) werd door een vrouw opgehaald, want zij is zendermanager. Maar niet prijs op persoonlijke titel”, schrijft Marieke op Instagram.

De Qmusic-dj uitte eerder al kritiek op het besluit van organisator AVROTROS om de Zilveren Radioster Man en Vrouw te vervangen door één genderneutrale prijs. “Het is te vroeg om de prijs samen te voegen”, vindt Marieke. “Zeker in de radiowereld, want dat is nog steeds te veel een mannenwereld.”

Andere reacties

Marwil Straat, voormalig zendermanager van NPO Radio 4 en tegenwoordig Manager Audio bij KRO-NCRV, is het daarmee eens. “Ja, het gaat beter nu. Ja, er werken meer vrouwen op redacties en in de top, maar we zijn er nog niet. Het is nog altijd een mannenwereld. En zeker op presentatiegebied hebben vrouwen heel hard die extra aandacht nodig.”

Jo van Egmond, tegenwoordig presentator op NPO Radio 1, deelt de kritiek van Marieke niet. “Wij zijn al heel lang zichtbaar in deze wereld. Ons aandeel zal alleen maar groeien; iedere werkgever wil een vrouw in de programmering”, zei ze donderdagavond.

Foto: Qmusic