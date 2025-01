Simone Walraven is vanaf volgende maand ook op vrijdagavond te horen op NPO Radio 5. Ze neemt het tijdslot tussen 18:00 en 20:00 uur over van Erik de Zwart, die de overstap maakt naar Radio 10. Simone maakt nu al elke maandag tot en met donderdag in de vroege avond een programma op Radio 5. De vrijdag krijgt ze er dus bij, meldt de zender.

Simone is sinds begin 2023 te horen in de avond op Radio 5, met haar programma ‘De Avondstart’. Ze volgde destijds Henkjan Smits op, die eerder jarenlang het tijdslot tussen 18:00 en 20:00 uur op de publieke zender presenteerde.

Foto: Ben Houdijk | Omroep MAX