Erik de Zwart is vanochtend begonnen op Radio 10. Daarmee klinkt ook de audiovormgeving van het station anders, want Erik is tevens de nieuwe zenderstem. Hij volgt Edwin Ouwehand op, die jarenlang de ‘stationvoice’ van Radio 10 was.

Veel woorden maakte Erik vanochtend niet vuil aan zijn start bij het Talpa-radiostation. “Ik ben hier nieuw”, zei hij. “Iedere week maken de luisteraars van Radio 10 een reis terug in de tijd. Wees welkom, meld je aan.”

Erik presenteert in het weekend tussen 10:00 en 12:00 uur ‘Eriks Top 40 Dossier’. Door zijn komst is een groot deel van de weekendprogrammering op de schop gegaan.

Beluister hieronder de nieuwe audiovormgeving van Radio 10:

Foto: Radio 10