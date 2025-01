Erik de Zwart stapt over van NPO Radio 5 naar Radio 10. Vanaf 1 maart gaat hij op de zender op zaterdag en zondag zijn programma ‘Eriks Top 40 Hitdossier’ presenteren tussen 10:00 en 12:00 uur. Daarnaast wordt hij station-voice van de zender, waardoor hij in alle jingles en zenderpromo’s te horen zal zijn.

De dj is 31 januari voor het laatst te horen op Radio 5 met ‘Top 40 Hitdossier’. Dat programma maakte hij sinds januari 2023 voor Omroep Max. Daarvoor was hij al regelmatig ingevallen op de zender. Naar eigen zeggen bedankte hij eerder voor een programma op Radio Veronica en JOE.

“Al in 1989 riep ik samen met oprichter Jeroen Soer: zet je radio op 10. Het heeft even geduurd, maar ik vind het leuk om nu een bijdrage te mogen leveren aan het legendarische Radio 10″, zegt Erik de Zwart. Iedere zaterdag- en zondagmorgen ga ik samen met de luisteraars op zoek naar hun muzikale herinneringen aan de hand van Top 40 Hitlijsten. Wanneer gaf jij je eerste zoen? Wanneer kocht je een auto? Wanneer ging je trouwen of samenwonen? Wat was je lievelingsvakantie? Allemaal momenten die we samen opnieuw muzikaal gaan beleven.”

Erik de Zwart is sinds 1978 werkzaam bij de radio. Hij is een van de oprichters van Radio 538 en tegenwoordig voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40.

Foto: Ben Houdijk | Omroep MAX