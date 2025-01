Tim Klijn denkt dat het niet goed gaat met NPO 3FM, omdat onduidelijk is waar de zender voor staat. “Ik zou een duidelijkere koers kiezen”, zei de ochtend-dj van Radio 538 zojuist op NPO Radio 1 bij ‘De Perstribune’. “Als ik de zender op zet, dan hoor ik af en toe platen waarvan ik denk: dit moeten jullie niet draaien. Laat 538 dat nou doen. Kiezen jullie nou iets meer voor de kwaliteitspop”, zei hij.

Tim refereerde daarbij aan de jaren dat 3FM nog veel luisteraars had. “Vroeger als je 3FM aanzette, dan wist je dat de muziek kwalitatief op orde was, net iets moeilijker en op zoek naar nieuw talent. Nu zou ik niet meer weten waar de zender voor staat.”

De ochtendjock van 538 begon zelf ooit in de nacht op 3FM, eind jaren negentig. Hij liep tussen dj’s als Patrick Kicken en Edwin Evers. “Ik heb daar ongelooflijk veel van geleerd”, aldus Tim.

Relletjes

Tims programma op 538 behoort inmiddels tot de best beluisterde ochtendshows van het land. De jock wil ook niet “te braaf” zijn, zei hij in het Radio 1-programma. “Wij zijn wel eens ordinair en dat vind ik heerlijk. Het is allemaal te braaf tegenwoordig. Van mij mag het wel wat meer op het randje gaan, of er overheen. De teentjes zijn tegenwoordig wel heel kort.”

De 538-dj zei ook dat hij niet veel meer op sociale media zit. “Ik stond gisteravond op het punt mijn Twitter op te zeggen. Ik kreeg te veel Elon Musk in mijn tijdlijn.”

Tim ziet het ook wel zitten om over een aantal jaar zenderbaas te worden. “Ik heb al zoveel managers voorbij zien komen, dat ik nu wel weet wat wel en niet werkt”, zei hij in het Radio 1-programma.

