Het NPO Radio 5-programma ‘De Muzikale Fruitmand’ krijgt een nieuwe presentator. De EO is een zoektocht begonnen naar een nieuwe programmamaker. De huidige presentator, Petra de Joode, stopt daardoor op 1 juli met het programma.

‘De Muzikale Fruitmand’ is een verzoekplatenprogramma dat al vijftig jaar bestaat en elke zaterdag en zondag van 18:00 tot 20:00 uur te horen is op Radio 5. Het is het langstlopende radioprogramma van de EO. Petra de Joode presenteert het programma sinds begin 2024. Het is niet bekend wanneer haar opvolger begint.

“Je zou het misschien niet zeggen, maar Petra is al 65,5 jaar inmiddels. Ze gaat een jaartje eerder met vroegpensioen. Dat is de reden dat we op zoek zijn naar een nieuwe presentator”, zegt een woordvoerder van de EO tegen RadioFreak.nl.

Foto: EO | Willem Jan de Bruin