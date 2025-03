NPO Radio 5 staat sinds vanochtend 6:00 uur in het teken van ‘De Week van de Arbeidsvitaminen’. Hans Schiffers presenteert ‘Arbeidsvitaminen’ normaal elke werkdag van 9:00 tot 12:00 uur, maar deze week is dat format dus de hele dag door te horen. ‘Arbeidsvitaminen’ is het langstlopende radioprogramma ter wereld.

“31 maart tot en met 4 april zijn alle programma’s ‘Arbeidsvitaminen’, het recordbrekende muziekprogramma gevuld met de favoriete muziek van Nederland”, meldt Radio 5. Alleen tussen 23:00 uur en 6:00 uur ’s ochtends, tijdens de niet-gepresenteerde uren, houdt Radio 5 het reguliere format aan.

Foto: NPO Radio 5 – 2019