Door de komst van Erik de Zwart naar Radio 10 gaat de weekendprogrammering voor een groot deel op de schop. Erik presenteert vanaf volgende week zaterdag (1 maart) op zaterdag en zondag tussen 10:00 en 12:00 uur ‘Eriks Top 40 Hitdossier’. Op die uren is nu nog Robert Feller te horen; hij verhuist naar het tijdslot van 12:00 tot 15:00 uur. Dat middagprogramma gaat Robert samen met Kimberly van de Berkt maken.

Jan-Paul Grootentraast verschuift op zijn beurt naar de weekendavond op Radio 10, tussen 18:00 en 21:00 uur. Op die uren is nu nog Jules van Hest te horen. Het is niet duidelijk of hij op de zender te horen blijft en zo ja, op welke plek.

Vanaf volgende week zaterdag is Erik de Zwart ook de nieuwe zenderstem van Radio 10, waardoor hij in alle vormgeving van het station te horen is. Hij volgt Edwin Ouwehand op, die jarenlang de ‘station-voice’ was.

Nieuwe weekendprogrammering Radio 10:

07:00 – 10:00 uur: Silvan Stoet

10:00 – 12:00 uur: ‘Erik Top 40 Hitdossier’ – Erik de Zwart

12:00 – 15:00 uur: ‘De Radio 10 Weekendshow’ – Robert Feller en Kimberly van de Berkt

15:00 – 18:00 uur: Dennis Verheugd

18:00 – 21:00 uur: Jan-Paul Grootentraast

21:00 – 00:00 uur: ‘Top 4000 Classics’

Foto: Radio 10