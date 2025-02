Ron Brandsteder is vannacht op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Ron maakte tot eind 2023 een programma op NPO Radio 5. Hij was met ‘Ron Wacht op de Nacht’ elke vrijdagavond van 22:00 uur tot middernacht te horen. De presentator was teleurgesteld dat de NPO het programma destijds stopzette.

Bij het grote publiek werd Ron vooral bekend als presentator van grote televisieprogramma’s als Showbizzquiz en Ron’s Honeymoonquiz. Ook presenteerde hij Dancing With The Stars.

In de jaren zeventig kreeg Ron zijn eerste programma op de radio, op toen nog Hilversum 3. Later, eind jaren negentig, was hij met ‘Ron op Zondag’ te horen Radio Noordzee.

Foto: Dingena Mol