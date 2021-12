Sharid Alles stopt deze week als zendermanager van NPO 3FM. Ze is ruim 3,5 jaar zenderbaas van de jongerenzender geweest. De terugkeer van het Glazen Huis dit jaar noemt ze een van haar hoogtepunten. “Wat was het weer een prachtige week, wat een mooie ontknoping om 2 miljoen op te halen met het Glazen Huis van 3FM voor het Wereld Natuurfonds. Een betere afsluiting van 3,5 jaar zendermanagement kon ik me niet wensen”, schrijft ze op LinkedIn.

Vorige maand kondigde Sharid aan te vertrekken bij 3FM. Ze gooide als zendermanager diverse keren de programmering, het muziekformat en de koers van het station op de schop, maar tot betere luistercijfers leidde dat niet of nauwelijks.

Sharid vindt echter dat er te veel wordt gekeken naar de luistercijfers, zei ze onlangs in het AD. “We zijn zoveel meer. Online groeien we, we hebben veel scorende podcasts. De Lesbische Liga, Sorry voor mijn broertje, de Tumor Tapes.”

Botsing met Timur

Dit najaar kwam Sharid onder vuur komen te liggen na een botsing met Timur Perlin. Live op zender discussieerden de twee over de vraag of Timur een luisteraar mocht terugbellen. Het zou aanleiding zijn geweest voor verschillende dj’s om het vertrouwen in de zendermanager op te zeggen. Achteraf had Sharid spijt van het binnenlopen in de studio. “Dat was niet slim”, zei ze onlangs in de krant.

De rel gaf volgens Sharid, die naar eigen zeggen al weken dacht aan stoppen, een laatste zetje om op te stappen als zendermanager. Ze vindt dat het station nu een duidelijke identiteit heeft gekregen. Wie Sharid definitief opvolgt, is nog niet bekend. In de tussentijd neemt Menno de Boer de honneurs waar.

