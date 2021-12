Erik-Jan Rosendahl wil met ‘Het Avondcircus’ op SLAM! volgend jaar de Gouden RadioRing voor Beste Radioprogramma binnenhalen. Die ambitie spreekt de dj uit in gesprek met RadioFreak.nl. “ Komend jaar gaan we gebruiken om flink uit te pakken. We gaan kijken of we de show RadioRing-waardig kunnen krijgen. We willen de cijfers omhoog knallen en afwijkende content maken.”

Sinds januari is Erik-Jan samen met Daniël Lippens te horen in de avonduren op SLAM!. “ Het eerste jaar verliep eigenlijk heel soepel. Het fundament is nu gelegd en vanaf dit punt gaan we uitbreiden. Denk aan items, gasten, spelletjes en dergelijke. Ook op visueel gebied zijn we aan het kijken of we wat nieuws kunnen brengen.”

Van Radio 2

Erik-Jan kwam van NPO Radio 2, waar hij in de nacht met Rick van Velthuysen een programma maakte. “De avonduren zijn wat dat betreft echt een verademing, want de nacht was heel lastig te combineren met mijn privéleven”, zegt Erik-Jan.

Wennen moest de radiomaker wel even, toen hij switchte van zender. “Voor welke doelgroep je radio maakt, maakt niet zoveel uit. Waar je wel even de tijd voor moet nemen, is om het station te kennen, de muziek en de artiesten. In mijn geval was ik binnen een half jaar warmgedraaid.”

Jongeren bereiken

Jongeren luisteren minder radio dan vroeger en zoeken hun heil vooral in streamingsdiensten. “Dat is echt een uitdaging en ook juist een mooie uitdaging”, zegt Erik-Jan over het bereiken van jongeren. “Ik denk dat niet alleen SLAM!, maar ook andere stations, bezig zijn om te kijken hoe je deze brug kan slaan. Het antwoord is waarschijnlijk online te vinden, maar hoe krijg je jongeren zover te luisteren, als het gemiddelde filmpje op Instagram een minuut duurt?”.

Erik-Jan verwacht dat het radiolandschap niet nog jaren hetzelfde blijft. “Ik denk dat binnen nu en vijf tot tien jaar zowel radio als tv drastisch zal gaan veranderen. Maar hoe het eruit gaat zien, vind ik moeilijk te zeggen.”

Foto: SLAM!