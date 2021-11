Sander Hoogendoorn blijft voorlopig te horen met zijn ochtendshow ‘Sanders Vriendenteam’ op NPO 3FM. De dj heeft zijn contract bij BNNVARA verlengd, maakt hij bekend op Instagram.

Inmiddels is Sander meer dan tien jaar op 3FM te horen. Hij begon in het voorjaar van 2011 in de nacht, een jaar later kreeg hij een plek in de weekendochtend. Via de weekendmiddag en doordeweekse avond kwam hij drie jaar geleden in de ochtend terecht.

Sinds hij begon is bijna de gehele programmering van 3FM meerdere keren aangepast, maar behield Sander zijn plek. Ook de komende jaren blijft hij dus te horen als de ochtendjock op 3FM. Eind dit jaar wordt hij voor de tweede keer opgesloten in het Glazen Huis voor ‘3FM Serious Request’. Daarnaast is hij al meer dan vier jaar te horen als de mannelijke stationvoice van het radiostation.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede